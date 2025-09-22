Уоррен Баффетт продал акции крупнейшего в мире производителя электромобилей BYD

Сегодня акции крупнейшего в мире производителя электромобилей — китайской компании BYD — подешевели на 3,5% после сообщений о том, что инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway полностью вышла из акционерного капитала BYD. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на биржевую отчетность Berkshire Hathaway.

Впервые в акции BYD господин Баффетт инвестировал в 2008 году и постепенно довел долю до 10%. Однако в последние годы он начал избавляться от акций автопроизводителя с хорошей прибылью — с 2008 года котировки BYD подорожали в 20 раз. По данным Reuters, еще в конце 2024 года инвестор держал в компании небольшую долю стоимостью $415 млн, теперь же он полностью продал свой пакет.

Berkshire Hathaway никак не комментирует сообщения СМИ о выходе из капитала BYD. Представители китайской компании назвали продажу акций «нормальным процессом» и поблагодарили господина Баффетта за «инвестиции, помощь и партнерские отношения в течение всех этих 17 лет».

Евгений Хвостик