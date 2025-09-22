Министр строительства и ЖКХ РФ и Глава Удмуртии обсудили подготовку региона к зиме

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства республики. Основное внимание было уделено реализации программ Минстроя России.

Обсуждались важные для Удмуртии инфраструктурные проекты, такие как новый аэровокзальный комплекс в Ижевске, который уже начал работу в тестовом режиме. Особое внимание стороны уделили вопросам жилищного строительства. По данным Росстата, за восемь месяцев текущего года в республике введено в эксплуатацию 930,6 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в регионе продолжается программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: с 2019 года жилищные условия улучшили 6,33 тыс. человек, расселено 86,7 тыс. кв. аварийного фонда.

«В Ижевске активно ведется жилая застройка, и нам критически важно обеспечивать ее социальной инфраструктурой. Один из самых быстрорастущих районов — это микрорайон В-8. Уже к 2028 году здесь планируем ввести более 400 тыс. "квадратов" жилья. Это огромная дополнительная нагрузка. Поэтому мы приняли решение опередить события и уже в 2025 году начали строительство новой школы на 1.1 тыс. мест. Работы идут полным ходом: завершены подготовительные работы, готов котлован, идут испытания свай, непрерывно завозятся материалы. Мы держим этот проект на особом контроле»,— рассказал Александр Бречалов.

Стороны также обсудили готовность региона к осенне-зимнему периоду, которая составляет 79,6%. На данный момент подготовлены 5,7 тыс. единиц жилищного фонда и 2,5 тыс. объектов социального назначения, 650 котельных, 1,5 тыс. км тепловых сетей, 6,1 тыс. км водопроводных и 1,7 тыс. км канализационных сетей. В ряде муниципалитетов отопительный сезон уже начался.

Анастасия Лопатина