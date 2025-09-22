В Орловской области ужесточили контроль за долевым строительством

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в постановление облправительства о госконтроле за долевым строительством многоквартирных домов (МКД) в регионе. Изменения касаются появления новых критериев, по которым возможно проведение внеплановых проверок застройщиков. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно постановлению, поводом для проверки может стать перенос застройщиком планируемого срока передачи объекта долевого строительства более чем на шесть месяцев от даты, указанной в договоре, заключенном с дольщиками. Также индикатором послужит перенос застройщиком срока ввода в эксплуатацию МКД более чем на полгода.

Ранее такими индикаторами служили только отсутствие в течение трех месяцев актуальной информации о ходе долевого строительства в единой информсистеме жилищного строительства, а также увеличение срока получения разрешения на ввод в эксплуатацию МКД более чем на полгода. Плановые проверки по закону в регионе не проводятся.

Егор Якимов