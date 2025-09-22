Комитет Госдумы поддержал продление ипотечных каникул для семей с детьми

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который позволяет семьям с детьми брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Рассмотрение документа в первом чтении ожидается 7 октября.

В Госдуму законопроект внесло правительство. Документ предлагает увеличение ипотечных каникул для семей с детьми с шести до 18 месяцев. При этом в период с седьмого по 18-й месяц проценты по основному долгу будут начисляться, но уплатить их можно будет позже.

В настоящий момент кредитные каникулы при появлении детей предоставляются сроком на полгода, если доходы заемщика снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.