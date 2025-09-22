В Саратовской облдуме поменяют председателей комитетов

В Саратовской областной думе планируют обновить состав семи комитетов и сменить их председателей. Об этом сообщил спикер Алексей Антонов в своем Telegram-канале. Вопрос был поднят на совещании.

Недавно на дополнительных выборах в думу седьмого созыва вошли три новых депутата: Антонина Галяшкина, Дмитрий Лыгин и Сергей Овсянников. Алексей Антонов отметил, что их знания и опыт помогут решать задачи региона. Он подчеркнул, что свежий взгляд новых депутатов станет ценным для законотворческой работы.

В ближайшие дни новоизбранные депутаты определят свои приоритеты и войдут в состав комитетов. Алексей Антонов выразил надежду на их активное участие в разработке и принятии важных законов. Он также подчеркнул важность конструктивного диалога с избирателями. Спикер уверен, что предстоящие изменения усилят работу думы по ключевым направлениям.

Никита Маркелов