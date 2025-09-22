В Самарской области собрали 3 млн тонн зерна

В Самарской области на данный момент собрано более 3 млн т зерна. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Валовой сбор зерна на 20% больше по сравнению с показателями прошлого года. Средняя урожайность также показала положительную динамику — 27,7 ц/га, ее рост составил 13%.

Самарская область стала четвертым регионом Приволжского федерального округа, достигшим данного показателя. Более 3 млн т зерна также намолотили в Саратовской области, Татарстане и Оренбургской области.

