В Челябинске 16 домов остаются без горячей воды

После завершения гидравлических испытаний всех теплосетей Челябинска без горячей воды остаются 16 домов: девять в зоне ответственности «УСТЭК-Челябинск», семь в ведении муниципального унитарного предприятия «ЧКТС». Для восстановления подачи воды привлекли дополнительные силы, сообщает пресс-служба мэрии.

Также администрация контролирует ситуацию с 34 домами, где требуется заменить или отремонтировать бойлеры. Муниципалитет и органы прокуратуры требуют от управляющих компаний срочно провести необходимые собрания собственников, чтобы выполнить работы в кратчайшие сроки.

Сейчас по заявкам к теплу уже подключили 127 детских садов, 10 школ, 19 больниц и три интерната. Решение о централизованном старте отопительного сезона в городе примут на следующей неделе, учитывая погодные условия.

Виталина Ярховска