В Копейске осудили сотрудницу мэрии за гибель пенсионерки из-за упавшего дерева

Копейский городской суд признал начальницу отдела экологии и природопользования местной администрации виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть пенсионерки из-за упавшего на нее дерева. Сотруднице мэрии назначили три года условного лишения свободы и запретили работать в муниципальных учреждениях в течение двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Несчастный случай произошел 28 мая прошлого года возле дома №14 по улице Грибоедова. Тогда на 72-летнюю местную жительницу при сильном ветре упал тополь, из-за чего она скончалась на месте от полученных травм. Суд установил, что сотрудница администрации не организовала обследование деревьев и снос выявленных опасных насаждений.

Подсудимой также назначили испытательный срок три года.

Ольга Воробьева