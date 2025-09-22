Баннеры довели до суда

Завершено расследование уголовного дела о хищении 1,6 млн руб. у АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» (АО «Решетнев»), занимающегося разработкой и производством космических аппаратов. Обвинение в махинациях с заключением рекламных контрактов следователи предъявили бывшей пиарщице предприятия Светлане Башковой. Это второе уголовное дело в отношении Светланы Башковой. Сейчас ее судят за хищение у АО около 43 млн руб. Пиарщица заявляет о необоснованности новых и старых обвинений.

В закрытом городе Железногорске завершили расследование уголовного дела бывшего начальника управления коммуникационного менеджмента АО «Решетнев» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Об этом сегодня сообщили в красноярском управлении Следственного комитета России, не называя фамилию обвиняемой. По данным источников, речь идет о 64-летней Светлане Башковой. Ей вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и грозит до десяти лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела началось в декабре 2024 года с материалов, поступивших из краевых управлений ФСБ и МВД. По данным следствия, с июля 2016-го по январь 2022 года пиарщица космического предприятия инициировала заключение договоров подряда на оказание услуг по размещению наружной рекламы на баннере. При этом у АО «Решетнев» имелись собственные ресурсы для выполнения этих работ, в частности, рекламные конструкции.

«По результатам закупочных процедур, проведенных с нарушением требований антимонопольного законодательства, договоры заключались с одной и той же фирмой, созданной обвиняемой для реализации криминальной схемы»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель следственного управления Юлия Арбузова.

За указанный период, установило расследование, между АО и подконтрольной пиарщице компанией ООО «ТВ-Развитие» были заключены несколько договоров на общую сумму свыше 1,6 млн руб., которые были похищены.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд Железногорска для рассмотрения по существу. Вину бывшая пиарщица не признала.

Это второе уголовное дело в отношении Светлане Башковой. Первое с ноября 2024 года находится в производстве суда. По материалам следствия, подконтрольное пиарщице ООО «Прометей-Медиа» и АО «Решетнев» заключили более сотни договоров на производство видеороликов на общую сумму около 43 млн руб. При этом работы по контрактам фактически выполняли сотрудники космического предприятия, а деньги, считает следствие, были похищены. В рамках дела АО предъявило к бывшей сотруднице иск о возмещении ущерба, а следствие добилось ареста ее имущества — дома, квартиры, автомобиля Mercedes-Benz и драгоценностей. Общая сумма изъятого составила 16,5 млн руб. Предъявленное обвинение бывшая пиарщица отвергает.

Константин Воронов