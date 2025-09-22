В пользу 11-летнего ребенка из Маркса взыскали 25 тыс за нападение стафф терьера

В Саратовской области суд по иску прокуратуры взыскал в пользу 11-летнего ребенка 25 тыс. руб. за причиненные телесные повреждения в результате укуса стаффордширского терьера. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Марксовская межрайонная прокуратура выяснила, что ребенок находился на детской площадке в Марксе, когда его покусал стаффордширский терьер, владельцем которого является местный житель. Несовершеннолетний получил телесные повреждения и нравственные страдания.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд взыскать с владельца собаки компенсацию морального вреда. Суд обязал хозяина терьера выплатить ребенку 25 тыс. руб. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов