Впервые школьница из Нововоронежа примет участие в образовательной программе Всероссийского детского центра во Владивостоке

В Нововоронеже состоялось торжественное награждение победителей творческих конкурсов, проводимых в рамках проекта «Школа Росатома» в городах расположения объектов атомной промышленности.

Фото: Нина Янова

В апреле в городах расположения атомных объектов стартовал большой сетевой марафон «Всей семьей со школой Росатома». Он был посвящен двум главным событиям 2025 года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию атомной промышленности. В марафоне приняло участие 2 тыс. семей из 20 городов. Школьники вместе со своими родителями снимали видеоролики для защитников Отечества, в которых читали стихотворения, исполняли песни, вспоминали своих героических предков, воевавших в Великой Отечественной войне.

Победителями марафона стали те, кто набрал большее количество просмотров и отметок «нравится», а это 18 семей, из которых 2 семьи — нововоронежские. Это семья Максимовых с сыном Артемом и семья Верлиных и их сын Матвей. Дети учатся в школе №2.

«Участие в таких проектах — это не только возможность развития своих творческих начал, это еще и первый шаг в профессию. Многие участники конкурсов становятся профессиональными артистами, фотографами, журналистами. Дети получают бесценные знания, а это самое дорогое вложение в ребенка», — отметил глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

В рамках награждения отметили и ученицу 10 класса школы №4 Анастасию Исламгулову за участие в международном детском проекте «Территория успеха. Пегас», который поддерживает детей, увлеченных литературой и актерским мастерством. Школьница заняла 1-е место, написав лучший рассказ, по мнению жюри. Победители конкурсов получили дипломы, полезные сувениры от организаторов конкурса.

Кроме того, Анастасия Исламгулова победила в проекте пятого сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого». Она представила проект «Атомград равно экоград»,

который является продолжением ее предыдущей работы. В 2022 году школьница также стала спецпризером премии с проектом «Пруд-охладитель 5 энергоблока Нововоронежской АЭС, его обитатели и экосостояние». Анастасия Исламгулова стала первой школьницей в городе, которая примет участие в научной смене в образовательной программе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке.

Ольга Иванова