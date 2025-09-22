Правительство выступило против отчислений для ушедших из России компаний

Правительство не поддержало законопроект об обязательных отчислениях для компаний из недружественных стран, которые покинули российский рынок.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект в представленной редакции»,— написано в отзыве правительства, который получило «РИА Новости».

Законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму 28 мая. Документ предполагал введение обязательных отчислений в размере 2% от размера капитала для компаний, которые ушли из России, но планируют вернуться. Средства предлагалось направлять в Фонд технологического суверенитета.