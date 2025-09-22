Большинство стран Евросоюза демонстрируют в ООН стадное мышление, считает директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Питера Брейгеля «Притча о слепых»

Фото: Museo di Capodimonte Картина Питера Брейгеля «Притча о слепых»

Фото: Museo di Capodimonte

«В целом же еэсовские лидеры напоминают сегодня героев картины Брейгеля-старшего "Притча о слепых", когда путники тянут друг друга в пропасть»,— сказал он в интервью ТАСС.

Господин Логвинов заявил, что европейские страны утратили здравый смысл и систему внешнеполитических координат. Государства ЕС используют ООН как площадку для оказания давления на несогласных с «порядком, основанным на правилах», добавил он.

Общеполитические дебаты на 80-ой сессии Генассамблее ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, постпред РФ при ООН Василий Небензя, замглавы МИД России Сергей Вершинин и другие. Выступление Сергея Лаврова ожидается 27 сентября.