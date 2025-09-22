Резкое похолодание ожидается на этой неделе в Удмуртии

Завтра, 23 сентября, в Удмуртии ожидается теплая погода с температурой воздуха 20-25°С, что на 7-8°С выше климатических норм. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в предстоящую ночь столбик термометра не опустится ниже 10-15°С. Днем ветер усилится, местами порывы достигнут 15-18 м/с. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди и грозы.

Со среды, 24 сентября, в регион начнет поступать холодный воздух. Ночью температура опустится до 7-12°С, а днем не превысит 10-15°С. В четверг, 25 сентября, ночью ожидается 4-9°С, а днем 6-11°С. С пятницы, 26 сентября, возможны заморозки: ночью 0..+5°С, днем 5-10°С.

В период со среды по пятницу также прогнозируются дожди. В выходные дни температура продолжит понижаться.