Ушел из жизни профессор ННГУ Александр Горбань, долгие годы изучавший ИИ

Профессор и почетный доктор нижегородского госуниверситета им. Лобачевского (ННГУ) Александр Горбань скончался на 74-м году жизни. Как сообщили в ННГУ, в научном мире он был известен своими разработками в области искусственного интеллекта.

В университете он был главным научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории перспективных методов анализа данных.

Александр Горбань руководил ключевыми проектами университета: мегагрантом «Масштабируемые сети систем ИИ для анализа данных растущей размерности» (2018–2020) «Надижный и логически прозрачный искусственный интеллект: технология, верификация и применение при социально- значимых и инфекционных заболеваниях» (2020-2022).

