«Т Плюс» начинает подачу тепла клиентам в Перми

С 22 сентября Пермские тепловые сети, входящие в состав Пермского филиала ПАО «Т Плюс», приступили к подаче тепла в жилые и социальные объекты Перми. Энергетики в первую очередь начали подключение к теплоснабжению объектов социальной сферы — детских садов, школ, а также медицинских, образовательных и культурных учреждений. Основанием для начала отопительного периода в краевой столице стало постановление № 640 от 18 сентября 2025 года, которое подписал глава города Эдуард Соснин. Подача тепла в жилые дома также началась 22 сентября.

«Для нас крайне важно, чтобы в учебных заведениях, больницах и учреждениях культуры был своевременно создан комфортный температурный режим. Одновременно с этим будет выполняться подключение жилого фонда», — прокомментировал технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Подключение многоквартирных домов будет производиться поэтапно, с постоянным контролем над соблюдением необходимых гидравлических и температурных параметров для обеспечения надёжной работы внутридомовых отопительных систем. Специфика процесса запуска отопления связана с особенностями пермского рельефа: для подачи тепла в нижние кварталы города, расположенные ближе к Каме, требуется обязательный запуск насосных станций.

При подготовке к осенне-зимнему периоду 2025/26 Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели необходимые ремонты. В ходе гидравлических испытаний выполнена профилактика 2056 км тепловых сетей, переложено 18,5 км тепломагистралей. В краевой столице проверено оборудование четырёх ТЭЦ: Пермской ТЭЦ-6, Пермской ТЭЦ-9, Пермской ТЭЦ-13 и Пермской ТЭЦ-14, трёх водогрейных котельных, 27 малых котельных, 12 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. От надёжного функционирования этого оборудования зависит бесперебойное теплоснабжение жителей.

На старте отопительного сезона энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» предлагают клиентам в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве и Краснокамске списать пени* в рамках акции «Плати – не ПЕНЯй!». Для этого нужно до 30 сентября погасить задолженность за отопление и горячую воду. Такой возможностью уже воспользовались 130 тыс. жителей Прикамья.

*- не распространяется на пени, взысканные по судебным решениям.

