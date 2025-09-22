Мининвест Саратовской области рассказал о проведении форума креативных индустрий

В Саратове 19 сентября прошел форум «Креативный Саратов», собравший более 400 участников. Мероприятие было организовано министерством инвестиционной политики и Корпорацией развития региона. В форуме приняли участие представители креативных индустрий, федеральные эксперты и власти.

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко

Фото: Мининвест Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко

Основное внимание уделили индустрии моды. Министр инвестиционной политики Александр Марченко подчеркнул, что мода — один из драйверов экономики. В будущем форумы креативных индустрий будут посвящены различным отраслям. Ключевым событием стала выставка-продажа «Fashion Market саратовских дизайнеров», где 13 брендов представили свои коллекции экспертам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Руководитель Клуба продюсеров АСИ Евгения Мирук отметила значительный рост креативных индустрий в Саратове. Участники обсудили развитие российской легкой промышленности и сотрудничество с Российским экспортным центром и компанией OZON. На заседании Клуба продюсеров шесть саратовских брендов презентовали свои проекты, что привело к конкретным предложениям от экспертов.

Форум завершился показом саратовских дизайнеров FASHION SHOW, организованным главным редактором журнала HUMAN Марией Малькевич. На подиуме были представлены 100 образов от 10 ведущих саратовских брендов. Показ собрал аншлаг и стал первым мероприятием такого масштаба в сфере моды для Саратова.

Никита Маркелов