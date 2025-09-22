Эрдоган ответил на предложение о союзе с Россией и Китаем на Генассамблее ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не рассматривал предложение о создании союза с Россией и Китаем для участия в Генассамблее ООН.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Создать альянс на время поездки в США ранее предложил глава Партии националистического движения Девлет Бахчели. «Честно говоря, я не до конца его понял. Надеюсь, все обернется к лучшему»,— сказал господин Эрдоган журналистам (цитата по Cumhuriyet).
Девлет Бахчели говорил, что создать союз Турция—Россия—Китай на время Генассамблеи ООН необходимо для «противодействия зловещей коалиции США и Израиля». 80-я сессия Генеральной ассамблеи ООН пройдет 22 сентября. На период до 29 сентября назначены многочисленные встречи глав государств и дополнительные заседания.