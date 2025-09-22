Акции «М.Видео» упали на 20% из-за обсуждения допэмиссии

Обыкновенные акции «М.Видео» снизились до 63,7 руб. (-19,62%) по состоянию на 14:10 мск. Мосбиржа объявила дискретный аукцион.

8 сентября совет директоров «М.Видео» вынес на повестку общего собрания акционеров вопрос о проведении допэмиссии акций. Акционерам предложили увеличить уставный капитал компании на 15 млрд руб. путем размещения по открытой подписке 1,5 млрд акций. Решение будет принято на собрании 13 октября.

Дискретный аукцион был объявлен по достижении акциями цены в 63,7 руб. — минимума для ценной бумаги с 2009 года. На торгах за этот день цена акций доходила до 61,8 руб. Объем торгов сегодня составил уже почти 1,4 млрд руб.