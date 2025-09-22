Чем известен экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек

В Кабардино-Балкарии сотрудники МВД задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, находившегося в федеральном розыске. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Госдумы и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Бывший депутат Госдумы и экс-заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Бальбек Руслан Исмаилович родился 28 августа 1977 года в городе Бекабад Ташкентской области Узбекской ССР. В 2000 году окончил Таврический институт предпринимательства и права (Симферополь) по специальности «экономист», в 2001-м — Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского по специальности «экономист-менеджер». Также учился в Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности «публичная политика и управление».

В 2001 году занял должность директора совместной турецко-украинской туристической фирмы «Тез тур». В 2007–2012 годах — делегат Курултая (национального съезда) крымскотатарского народа. Выступал с критикой деятельности Меджлиса крымских татар и его лидеров Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. В 2016 году общественная организация «Меджлис крымскотатарского народа» признана экстремистской и запрещена в России.

В 2010 году баллотировался в депутаты Судакского городского совета от Социалистической партии Украины, но в парламент не прошел. В 2010–2013 годах —- помощник депутата Верховной рады Украины от Партии регионов Дмитрия Шевцова. В 2011 году возглавил общественную организацию «Поколение Крым».

В 2012 году стал председателем комитета по вопросам межнациональных отношений общественного совета при Совете министров Автономной Республики Крым (АРК). В 2013-м занял должность советника председателя комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан.

18 марта 2014 года был подписан Договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. 28 мая того же года Руслан Бальбек был назначен и. о. заместителя председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксенова. В октябре того же года занял должность заместителя председателя Совета министров региона. Вступил в партию «Единая Россия».

В 2016–2021 годах — депутат Госдумы VII созыва. Был избран по списку «Единой России», работал заместителем председателя комитета Госдумы по делам национальностей. После завершения депутатских полномочий выступал в СМИ как политолог.

14 августа 2025 года УМВД Симферополя объявило Руслана Бальбека в розыск. В его отношении расследуется уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Клевета» (ч. 3 ст. 272 и ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).