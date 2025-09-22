Мосбиржа возобновляет вечерние торги на денежном рынке

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 22 сентября возобновляет вечернюю торговую сессию на денежном рынке. Сделки можно будет совершать с 19:00 до 23:50 мск.

«Возможность заключения сделок репо в вечернее время повысит удобство обслуживания клиентов профессиональных участников рынка, а также позволит банкам, брокерам, управляющим компаниям повысить гибкость управления ликвидностью»,— следует из пресс-релиза площадки.

Репо — это сделка, состоящая из двух частей: продажи и покупки ценных бумаг через определенный срок по заранее установленной цене. Механизм подразумевает переход права собственности на ценные бумаги, что снижает кредитный риск по сравнению с депозитом или обеспеченным кредитом. Кроме того, такая операция упрощает разрешение ситуаций при неисполнении обязательств одной из сторон.

Профессиональные участники торгов смогут заключать адресные сделки репо с центральным контрагентом и сделки междилерского репо с 19:00 до 23:50 мск. Они будут проводиться с расчетами в рублях, юанях, тенге и белорусских рублях.

Для операций доступны все торгуемые на Мосбирже акции и облигации, а также клиринговые сертификаты участия. Ранее торги на денежном рынке проводились на площадке в основную сессию — с 10:00 до 19:00 мск.