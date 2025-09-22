В Башкирии задержали подростков за кражу противогазов из убежища

В Уфе по факту кражи школьниками имущества из убежища возбудили уголовное дело по факту незаконного проникновения в помещение (п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ). В отношении родителей подростков составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

По предварительным данным, 15-летние подростки срезали оградительную проволоку и проникли на территорию некоего предприятия. Взломав двери и снимая происходящее на фото и видео, они забрали из помещения противогазы, медицинские аптечки, пакеты с жилетами и касками.

Общая сумма украденного составила 80 тыс. руб. Подростков оперативно задержали сотрудники полиции.

Похищенное изъято.

Майя Иванова