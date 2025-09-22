Нижегородская мэрия вводит стипендии молодым игрокам профессиональных команд
Администрация Нижнего Новгорода вводит специальные стипендии для лучших молодых игроков городских профессиональных клубов. По словам главы города Юрия Шалабаева, это станет одной из составляющих комплексной работы, которую мэрия ведет совместно с областным АНО «Центр управления и развития спорта в Нижегородской области».
Фото: мэрия Нижнего Новгорода
Цель этой работы — поддержать нижегородских спортсменов со школьной скамьи до игры в профессиональных клубах.
Юрий Шалабаев сообщил, что выбирать стипендиатов будут ежемесячно из числа игроков шести нижегородских клубов — футбольного «Пари НН», баскетбольного БК «Пари НН», хоккейных «Торпедо» и «Старт», волейбольного «Горький», мини-футбольного «Торпедо».
Основанием для назначения стипендии станут личные достижения спортсменов и дополнительных критериев — такие как вызовов в сборные команды. Получать стипендию будут ежемесячно по три спортсмена каждого из клубов. Размер стипендии составит 50 тыс. руб.
«Учреждение стипендий — еще один стимул для наших молодых игроков, которые защищают честь города в различных видах спорта»,— отметил генеральный директор АНО «ЦУРС» Максим Гафуров.
По словам Юрия Шалабаева, также в ближайшее время в Нижнем Новгороде начнут присваивать звание лучшего игрока месяца.