Стартап Wayve начал тестировать беспилотные технологии на электромобилях Nissan

Британский стартап Wayve начал тестировать в Японии беспилотные технологии на базе электромобилей компании Nissan Motor. Первые электромобили Nissan Ariya с усовершенствованной системой помощи водителю ProPILOT от Wayve должны появиться на дорогах Японии в 2027 году.

В Nissan Ariya будет обеспечена автоматизация 2-го уровня, которая предусматривает помощь водителю в управлении рулем, скоростью и движением по полосе. При этом водитель должен быть готов в любой момент взять управление на себя, например, в непредвиденных ситуациях на дороге.

Лондонская Wayve входит в число наиболее активно финансируемых британских стартапов и лидирует в разработках с использованием ИИ. В ходе последнего раунда финансирования компания привлекла $1,3 млрд от нескольких инвесторов, включая SoftBank. На днях Nvidia, которая поставляет чипы для стартапа, объявила о намерении поучаствовать в следующем раунде финансирования Wayve на $500 млн.

Алена Миклашевская