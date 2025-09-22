FT: богатейший человек Египта планирует инвестировать $50 млрд в США

Египетский миллиардер Нассеф Савирис, признанный самым богатым человеком страны и одним из самых состоятельных арабов в мире, планирует вложить до $50 млрд в развитие инфраструктуры Соединённых Штатов. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, во время масштабной реструктуризации бизнеса господин Савирис объединит принадлежащую ему химическую компанию OCI Global с семейным строительным холдингом Orascom Construction, основанным его отцом Онси Савирисом в 1950-х годах. Новая компания будет зарегистрирована в Абу-Даби (ОАЭ) и сосредоточится на инвестициях в инфраструктурные проекты США, включая строительство дата-центров и транспортных терминалов.

Миллиардер в интервью FT уточнил, что новый бизнес будет использовать не только собственный капитал, но и привлеченные партнерские средства, инвестируя их в акционерные и долговые инструменты в течение следующего десятка лет.

Orascom уже ведет деятельность в США через дочернюю компанию Weitz, приобретенную в 2012 году. Та реализовала проекты по строительству терминалов аэропортов, университетских жилых комплексов и центров обработки данных. За последние годы совокупная внутренняя норма прибыли Orascom и OCI достигла 39%, а сумма дивидендов акционерам превысила $22 млрд.