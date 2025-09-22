Глава СКР поручил расследовать дело о гибели малолетнего ребенка в ДТП в Самаре

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику «принять меры к передаче и получению уголовного дела в производство подчиненных следователей» в связи с обращением о гибели несовершеннолетнего в результате ДТП. Также глава ведомства запросил доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По информации ведомства, в приемную Александра Бастрыкина обратилась жительница Самары, которая не согласна с ходом установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ее малолетний сын. В августе прошлого года фигурантка уголовного дела управляла легковым автомобилем, она сбила мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Ребенка госпитализировали, но спасти не смогли. К ответственности до настоящего времени никого не привлекли. СУ СК России по Самарской области инициировало вопрос передачи возбужденного дела из органов внутренних дел в свое производство.

Руфия Кутляева