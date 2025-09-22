Лукашенко назвал закрытие Польшей границы с Белоруссией шагом против КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие Польшей границы с белорусской стороной — недружественный шаг против Китая. По его словам, Варшава тем самым действует в интересах третьих стран.

«Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой»,— сказал Александр Лукашенко на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си (цитата по БЕЛТА).

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией 9 сентября. Он обосновал это решение проведением белорусско-российских учений «Запад-2025», прошедших с 12 по 16 сентября. В Минске назвали это решение безосновательным. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что из-за решения польских властей пострадают страны, чьи товары перемещаются через границу, в том числе Китай.

Лусине Баласян