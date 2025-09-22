В Ставропольском крае потушено 214 пожаров за неделю

На прошедшей неделе, с 15 по 21 сентября, пожарно-спасательные подразделения МЧС Ставрополья тушили 214 пожаров, 190 из них — на открытой территории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожарные выезжали на ликвидацию последствий 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека, пострадали 55 человек, среди них шесть детей.

Кроме этого, по данным ведомства в курортном поселке Иноземцево на озере «Капка» утонула женщина. Проводятся следственные мероприятия.

Наталья Белоштейн