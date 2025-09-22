Правительство направит на развитие электроники в России более 250 млрд рублей

Правительство России намерено выделить из федерального бюджета более 250 млрд руб. на развитие электронной промышленности в 2026-2028 годах. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на форуме «Микроэлектроника 2025».

В предыдущие три года, по словам господина Мишустина, было выделено 300 млрд руб.

«Ограничения подтолкнули отечественные предприятия опираться главным образом на внутренние ресурсы и ускоренно развивать собственные решения»,— сказал премьер (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, западные санкции привели отечественную электронику к росту годового объема производства до 3,4 трлн руб. за прошедшие пять лет.

Михаил Мишустин также напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным задаче по повышению выпуска продукции электронной промышленности до 6,3 трлн руб. за шесть ближайших лет. Это должно обеспечить около 70% потребностей страны в электронике.