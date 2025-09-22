«Яндекс доставка» откроет 300 ПВЗ в Сибири и на Дальнем Востоке в 2025 году

Сервис «Яндекс доставка» планирует до конца 2025 года открыть в 20 городах Сибири и Дальнего Востока 300 пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Для быстрой доставки посылок в эти регионы сервис организует авиаперевозку, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ПВЗ будут открыты как в больших городах, в том числе Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, так и в малых населенных пунктах. «Часть ПВЗ сервис открывает совместно с партнерами Boxberry. Логистическая инфраструктура и партнеры Boxberry перешли в «Яндекс» после покупки компании весной 2025 года», — уточнили в пресс-службе сервиса.

«Яндекс» официально сообщил о приобретении бизнеса Boxberry в апреле 2025 года. Структуры «Яндекс Доставки» получили по 100% в ООО «Боксберри Софт» (операционной компании сервиса доставки) и ООО «Смарт Логистик» (управляет в том числе пунктами выдачи заказов). В IT-холдинге заявили, что процесс интеграции Boxberry в «Яндекс Доставку» завершится до конца 2025 года.

По данным 2ГИС, число ПВЗ в Новосибирске за год — с июня 2024 года по июнь 2025-го увеличилось на 41,2%, до 2,4 тыс.

Лолита Белова