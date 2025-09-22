В Прикамье восстановление «Метеора-231» оценили в 171 млн рублей

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на оказание услуги по восстановлению пассажирского судна на подводных крыльях «Метеор-231». Об этом свидетельствует сайт госзакупок. Цена контракта составляет 171 млн руб. Заявки принимаются до конца сентября.

Как отмечает properm.ru, судно, которое пока находится на стоянке в Заозерье, нужно подключить к электричеству, заменить на нем обшивку корпуса и остекление в салоне, покрасить, установить новые кресла и столы. Необходимо также провести ремонтные работы на носовых и кормовых крыльях. Кроме того, «Метеор» нужно обеспечить спасательным оборудованием, радионавигационными приборами, а также установить видеонаблюдение.

В июле 2024 года совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Камский судоремонт» судов «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231». Предполагалось, что затем компания передаст их в безвозмездное пользование краевым властям для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор» прорабатывался в краевом правительстве. Позже стало известно, что краевые власти собираются направить более 400 млн руб. на восстановление двух дебаркадеров и еще трех судов.