Правительство начнет субсидировать кредиты на закупку отечественной аппаратуры

Правительство с 2026 года перезапустит программу льготного кредитования для покупателей комплектующих для российской аппаратуры и электронно-компонентной базы (ЭКБ). О планах властей рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Министр рассчитывает, что это поможет нарастить закупки российской ЭКБ госкомпаниями и предприятиями ОПК. Также господин Алиханов надеется, что рынок будет заинтересован в закупке отечественной компонентной базы.

«Мера, которую мы планируем внедрить со следующего года, это льготное кредитование под закупку российской электрокомпонентной базы. Мы планируем до 10% где-то субсидировать»,— заявил глава Минпромторга на форуме «Микроэлектроника 2025» (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле стало известно, что Минпромторг отказывается от субсидий для разработчиков и производителей ЭКБ. Вместо этого компании смогут получать льготные кредиты через Фонд развития промышленности. Финансирование разработок перераспределят между Российским научным фондом, «Сколково» и Фондом содействия инновациям.