В Прикамье запустили релакс-тур на скале

В Пермском крае запустили релакс-туры на скале Ветлан, сообщает ИА «Текст». Туристы смогут полежать в подвесных креслах на высоте более 100 м. над рекой. По словам организаторов, особой подготовки к туру не требуется. Сейчас принимаются заявки на мини-группы от 4-7 человек. Стоимость тура — около 8 тыс. руб.

Высота камня Ветлан составляет 260 м. над уровнем моря и более 100 м. по вертикали.

Автором идеи таких подвесных кресел считает американец Даллин Смит. Он сделал альпинистское кресло из веревки, которая была ему не нужна.