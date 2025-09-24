Незаменимая роскошь человеческого общения

С 3 по 5 июня 2025 года в Санкт-Петербурге прошла 32-я Всероссийская научно-техническая конференция «Вакуумная техника и технологии-2025». Организатором конференции выступил Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Содействие и поддержку в проведении конференции оказали Российское вакуумное общество имени академика С. А. Векшинского, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина), НПО «Измеритель», ООО ФЕРРИ ВАТТ, ГК «Криосистемы», ООО «ВЛС-Инжиниринг», ООО «Инверс-инжиниринг», АО ВАКУУМ.РУ, ГК «Научное оборудование», Институт проблем машиноведения РАН, СПбПУ Петра Великого.

ВНИИМ ежегодно организовывает несколько научных конференций по самой разнообразной тематике. Особенность этой — в том, что ее вопросы выходят далеко за пределы собственно проблем измерений в соответствующей сфере.

А еще вакуумная конференция — показательный кейс, на примере которого любопытно разобраться, кто, зачем и как сегодня проводит очные научные конференции и почему, несмотря на все технологические новации, им пока нет абсолютно альтернативы.

«Конференция наша,— отмечает заместитель председателя оргкомитета, руководитель научно-исследовательского отдела государственных эталонов в области измерений давления ФГУП “ВНИИМ им. Д. И. Менделеева” Роман Тетерук,— проводилась еще в девяностые, когда работал Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. А. С. Векшинского, который ныне, к сожалению, фактически прекратил свое существование. До 2021 года конференция готовилась Университетом ЛЭТИ при нашем участии. С 2021 года мы начали проводить конференцию в очередь с университетом. В четные годы конференцию проводит ЛЭТИ, в нечетные — мы. Конференция направлена на рассмотрение результатов исследований в области физики вакуума, вакуумметрии, масс-спектрометрии и контроля герметичности. Но не будет преувеличением сказать, что она охватывает все насущные вопросы вакуумной тематики.

Если коротко, задача конференции — выработать какие-то общие взгляды, общее мнение по вакуумной тематике в отсутствие какой-то единой профильной структуры, какой раньше был Институт имени Векшинского. То есть мы, Институт метрологии, рискнули взять на себя какие-то функции такой объединяющей отраслевой структуры. Это и для ВНИИМ как исследовательского учреждения и организатора науки оказалось важным и ценным. Грубо говоря, еще какое-то количество человек узнало, что мы во ВНИИМ занимаемся не только поверками средств измерений».

Вопрос «Зачем ездить на конференции, если все можно обсудить в Zoom?» звучит сегодня очень часто, и конференция самим фактом своего проведения дает на него развернутый, аргументированный ответ.

Сегодня очные научные конференции — это не только дань традиции и привычный формат общения, а своеобразное место силы научного сообщества. Именно на них рождаются совместные проекты, определяются тренды и находится решение общих проблем.

Как ярко иллюстрирует история вакуумной отрасли последних десятилетий, конференции часто оказываются особенно важными и продуктивными там, где исчезает централизованное отраслевое управление. Роман Тетерук поясняет: «Задача нашей конференции — выработать какие-то общие взгляды, общее мнение по вакуумной тематике в отсутствие какой-то единой профильной структуры». Эта роль стала критически важной после 2022 года, когда, по его словам, российским ученым отрезали доступ ко многим вакуумным технологиям: значительная часть высоких технологий в области вакуума сосредоточена в Европе и США.

Таким образом, форум вакуумщиков и представителей смежных научных и технических дисциплин, а также представителей соответствующих отраслей промышленности становится не просто дискуссионной площадкой, а инструментом консолидации сообщества для формирования стратегии развития в условиях новых вызовов.

Организаторы сознательно делают ставку на офлайн. «Наша принципиальная позиция — отсутствие докладов онлайн. В ковидный 2021 год было два или три дистанционных доклада, но это было исключением и продолжения не получило»,— подчеркивает Роман Тетерук. И это не каприз организаторов, а осознанная стратегия: «Большая часть вопросов, поднимаемых на конференции, требует подробного обсуждения, многое решается в неформальном общении за чашкой кофе. Онлайн-формат такой возможности не дает». Неформальное общение в кулуарах генерирует идеи прорывных проектов и коллабораций.

Практической ценности конференции способствует и сбалансированный состав участников, который организаторы условно делят на три группы:

Ученые, которые могут представить результаты своих работ. Для них критически важна финансовая поддержка партнеров, чтобы «стоимость участия сделать максимально комфортной», и партнеры конференции предоставляют такую возможность. Разработчики и производители оборудования, которые получают возможность его соответствующим образом представить и найти покупателей. Покупатели, которые, соответственно, находят поставщиков.

Эта триада создает живую экосистему, где теория встречается с практикой, а спрос — с предложением.

Научно-техническая конференция благодаря такому подходу фактически становится бизнес-площадкой.

Организация такого события — крайне ресурсоемкий процесс. Роман Тетерук не скрывает: «Самый трудоемкий этап — работа с заказчиком. Телефонные переговоры, счет, договор... Это занимает много времени. Несколько месяцев в году один человек в нашем отделе ничем другим больше не занимается — только организационными вопросами конференции. К счастью, многое, в том числе информирование потенциальных участников, берут на себя партнеры».

В 2021 году в конференции участвовало 130 человек, в 2023-м — 230, в этом — 170. В целом состав участников, по словам организаторов, стабилен: обычно представлены все крупные отечественные компании в данной отрасли.

Но помимо решения сиюминутных научных и производственных задач конференция вносит и существенный вклад в историю науки. Так, в этом году помимо традиционного сборника трудов конференции в ходе ее подготовки был выпущен том воспоминаний ветеранов отечественной вакуумной отрасли, который, по словам организаторов, пользуется большим спросом и, скорее всего, будет допечатан.

Как видим, в эпоху цифровизации научные конференции в очном формате не теряют своего значения, а усиливают свои позиции. Они остаются уникальной средой для генерации доверия, кооперации и новых идей, которые невозможно рождать исключительно через монитор. Как заключает Роман Тетерук, «вакуумный мир небольшой, все друг с другом знакомы и связаны, и именно личное общение скрепляет это сообщество, позволяя ему ставить общие цели и сообща решать самые сложные задачи».

Как видим, успех научно-технической конференции «Вакуумная техника и технологии», как и многих других аналогичных форумов, держится на трех китах: четко поставленная цель, отвечающая потребностям участников, фокус на личном общении и синергия между теорией и практикой.

Сергей Князев, ВНИИ метрологии им. Д. И. Менделеева