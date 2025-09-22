Сбер подарил Кирову светомузыкальный фонтан

В Кирове открылся мультимедийный светомузыкальный плавающий фонтан, подаренный Сбером. В церемонии запуска объекта приняли участие председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко и губернатор Кировской области Александр Соколов.

Новый фонтан расположен на водной поверхности нижнего пруда в парке имени С. М. Кирова. Его линии и форма выполнены в виде народного промысла Кировской области — кукарского кружева. Фонтан оснащен 166 динамическими струями, высота центральной струи достигает 35 м. Объект имеет водный экран размером 8х32 м для проекции видеоконтента.

«Киров — город, бережно сохраняющий свое богатое историческое наследие и, одновременно, демонстрирующий активное развитие. Подарком к празднику, Дню города, стал светомузыкальный фонтан, который тоже сочетает в себе традиции и современные решения. Он выполнен в виде кукарского кружева, а во время церемонии открытия благодаря технологиям здесь ожили сюжеты картин художника Виктора Васнецова. Надеюсь, что этот фонтан станет не только украшением города и центрального парка, но и настоящей точкой притяжения, любимым местом отдыха. Пусть он долгие годы дарит радость каждому гостю и жителю вашего прекрасного города»,— рассказал председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодари Сбер за «такой яркий подарок». « Мы с Германом Оскаровичем обсуждали создание этого великолепного фонтана на нашей встрече в прошлом году. Сегодня весь Киров наслаждается прекрасным видом любимого парка, обновленного к 650-летию города. И ключевой точкой притяжения становится этот красивый фонтан. Уверен, что он будет долгие годы вселять оптимизм и дарить радость кировчанам и гостям вятской земли»,— добавил он.

Проект реализован благодаря взаимодействию с правительством Кировской области и администрацией Кирова. Центральным событием вечера стало масштабное светомузыкальное шоу «Возрождение легенды»: картины Виктора Васнецова ожили благодаря нейросети Сбера Kandinsky. В постановке принимали участие артисты в светодиодных костюмах со светящимися шарами, эффектные гидроциклы с фаерджетами и зорбы с виртуозными акробатами. Артисты выступали прямо на воде и на специально установленной сцене. Сочетание лазерных и пиротехнических эффектов дополнило шоу, превратив открытие фонтана в незабываемое зрелище.

После запуска фонтана перед зрителями с песней о городе «Город в сердце моем» выступила хормейстер народных коллективов Кировской области Дома народного творчества Марина Машкина и воспитанники Образцового хорового коллектива «Небесные ласточки». Завершился вечер выступлением хедлайнера — группы 5sta Family.

Фонтан в Кирове стал 33-м интерактивным фонтаном, подаренным Сбером российским городам и столице Беларуси — Минску.