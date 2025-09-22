В Казанском аэропорту два рейса маршрутом Сочи — Казань задерживаются более чем на 5 часов. Об этом свидетельствует информация на онлайн-табло аэропорта Казани.

В аэропорт Казани в 14:45 планировалось прибытие рейса из Сочи, в данный момент его прилет ожидается в 20:30, задержка составила 5 часов 45 минут. Один самолет из Казани в Сочи задержан на 5 часов 15 минут, также еще один рейс из Казани в Сочи отправится на 1 час 10 минут позже.

Ранее пресс-служба сочинского аэропорта сообщала о задержке 20 рейсов более чем на два часа.

Вчера вечером в воздушной гавани Сочи были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сегодня ночью ограничения были сняты, сообщает пресс-служба Росавиации.

Марк Халитов