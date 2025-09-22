Генштаб пообещал не задействовать призывников в СВО

Призывники во время осенней кампании будут направляться для прохождения службы только в пункты дислокации на территории России, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

«Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут»,— сказал он на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Замначальника управления отметил, что не менее трети призывников пройдут службу в учебных соединениях и воинских частях. Кроме того, в осенний призыв продолжится формирование научных и спортивных рот, а также научно-производственных подразделений, добавил господин Цимлянский.

Полина Мотызлевская