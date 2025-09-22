Глава СКР затребовал доклад о нарушении прав жильцов 20 домов в Нижнем Новгороде

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал от нижегородского следственного управления доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийных домов и общежитий в Нижнем Новгороде. По данным СКР, дело по статье о халатности было возбуждено после сообщений в СМИ о нарушении прав жильцов около 20 многоквартирных домов и общежитий в Советском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Капитальный ремонт зданий в границах улиц Бекетова, Шорина и Пушкина, возведенных в 50-х годах для временного проживания граждан, ни разу не проводился. Из-за этого дома находятся в непригодном состоянии. Кровли строений повреждены и протекают, конструкции разрушаются, коммуникации изношены, электропроводка неисправна, в некоторых помещениях произошли обрушения межэтажных перекрытий.

Несмотря на небезопасные условия проживания и признание части домов аварийными, в ближайшую программу расселения включено лишь одно здание. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Андрей Репин