Британский коллекционер не может вернуть работы Бэнкси из Италии

Британец Джон Брэндлер подал иск к организатору передвижных выставок из Италии Metamorfosi. Коллекционер обвиняет компанию в том, что она не возвращает ему муралы Бэнкси и не платит за их аренду. Об этом пишет The Guardian.

Мурал «С Рождеством!»

Мурал «С Рождеством!»

Фото: Brandler's Galleries

Мурал «Computer Robot»

Мурал «Computer Robot»

Фото: Brandler Galleries

Фото: Brandler Galleries

Мурал «С Рождеством!»

Фото: Brandler's Galleries

Мурал «Computer Robot»

Фото: Brandler Galleries

Фото: Brandler Galleries

Господин Брэндлер — специалист по работам Бэнкси. Три года назад он передал Metamorfosi три мурала британского художника. Договор был заключен на два года и потом продлен еще на год.

В числе переданных работ — «С Рождеством!», «Heart Boy» и «Computer Robot». Metamorfosi успела показать их в Италии и Швейцарии. После этого, как утверждает коллекционер, компания стала затягивать оплату аренды работ, задолжав к настоящему моменту плату за четыре месяца.

Коллекционер обращался в посольство Италии в Лондоне и написал заявление в страховую компанию Lloyd’s of London, в которой работы застрахованы на 15 млн фунтов. Господин Брэндлер отмечает, что еще один специалист по Бэнкси — Акорис Андипа — уже два года пытается добиться от Metamorfosi платы за аренду принадлежащих ему работ художника и долг уже якобы достиг 45 тыс. фунтов.

В самой Metamorfosi The Guardian заявили, что не заплатили Джону Брэндлеру только за последний месяц, так как пока не получили налоговой документации и счета-фактуры. По их словам, они пытались вернуть муралы, но владелец попросил их придержать огромные панели у себя, так как ему негде их хранить. Компания заверила британское издание, что вернет работы до конца сентября, если Джон Брэндлер их примет.

Алена Миклашевская

