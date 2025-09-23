Загородный дом бывшего директора ЗиДа выкупил шурин за треть цены

Арбитражный суд Пермского края в рамках иска о банкротстве экс-депутата заксобрания и бывшего директора ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» Егора Заворохина 19 сентября удовлетворил требование его управляющего. Тот просил снять обеспечительные меры, запрещающие продавать загородный дом и участок экс-политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Заворохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Егор Заворохин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Еще в 2023 году на продажу со стартовой стоимостью 1,4 млн руб. выставлен лот, в который входит дом с мансардой в деревне Замалая Оханского округа площадью 68 кв. м и участок под ним площадью 3,2 тыс. кв. м.

Как говорится на «Федресурсе», еще в мае договор по продаже указанного имущества был заключен с Сергеем Федорцом, который, как писал «РБК-Пермь», приходится ему шурином. Имущество было выкуплено за 510 тыс. руб.

Напомним, в 2019 году Егор Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества оборонного предприятия. В декабре прошлого года он вышел на свободу. 14 августа 2023 года господин Заворохин был признан несостоятельным.