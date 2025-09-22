Альфа-Банк выплатит компенсацию за оформление сомнительного кредита

Суд взыскал с Альфа-Банка денежные средства в пользу 73-летней пермячки, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. В феврале 2024 года злоумышленники обманным путем оформили кредит на ее имя на сумму более 130 тыс. руб. и завладели перечисленными банком денежными средствами. В итоге суд признал кредитный договор между пермячкой и АО «Альфа-Банк» недействительным.

Суд установил, что женщина не имела желания заключать договор, распоряжение банку на перевод денежных средств не давала, электронная подпись, являющаяся аналогом собственноручной, выполнена не ей. Наличие целого ряда сомнительных обстоятельств давало основания допустить наличие мошеннических действий в отношении клиента.

Проигнорировав риски, банк не предпринял дополнительных мер предосторожности. С Альфа-Банка взысканы денежные средства, списанные со счета пермячки в счет погашения задолженности по кредитному договору в размере 24,5 тыс. руб., компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в размере 10 тыс. руб.