Музеи Тюменской области и Забайкалья будут совместно изучать наследие декабристов

Тюменское музейно-просветительское объединение и Забайкальский краевой краеведческий музей имени Кузнецова подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленное на совместное изучение исторического наследия декабристов. Об этом сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

Подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Тюменским музейно-просветительским объединением и Забайкальским краевым краеведческим музеем им. А.К. Кузнецова

Фото: Департамент культуры Тюменской области Подписание соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Тюменским музейно-просветительским объединением и Забайкальским краевым краеведческим музеем им. А.К. Кузнецова

Фото: Департамент культуры Тюменской области

Договоренность была достигнута в Чите в рамках фестиваля «Декабристы. История с продолжением». В нем участвовали эксперты музейного дела, декабристоведы и историков из Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Иркутска, Нерчинска, Екатеринбурга, Тюмени и Ялуторовска. Соглашение между музеями Тюменской области и Забайкальского края заложило основу для совместных научных исследований и выставочных проектов.

Несколько городов в Тюменской области стали местом ссылки для участников декабрьского восстания 1825 года. Больше всего декабристов проживало в Тобольске. Среди них: Николай Чижов, Михаил Фонвизин, Вильгельм Кюхельбекер, Александр Муравьев. В Ялуторовске, прозванном «Сибирскими Афинами», жили Матвей Муравьев-Апостол, Иван Якушкин, Евгений Оболенский, Василий Тизенгаузен, Андрей Ентальцев. Декабристы в Сибири активно занимались просвещением, открывали школы. Их деятельность способствовала развитию сельского хозяйства.

