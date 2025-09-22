Татарстан занял 27-ю позицию среди российских регионов по уровню медианной заработной платы во втором квартале 2025 года. Соответствующие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по медианной зарплате

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по медианной зарплате

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медианная зарплата в республике составила 61 тыс. руб., что соответствует среднероссийскому уровню. Соотношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане достигло 2,8.

Первые три места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, где медианная зарплата превышает стоимость потребительской корзины менее чем в два раза.

В целом по России средняя номинальная зарплата во втором квартале приблизилась к 100 тыс. руб., увеличившись на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Рост зарплат эксперты связывают с дефицитом кадров на рынке труда.

Анна Кайдалова