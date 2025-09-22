Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по медианной зарплате
Татарстан занял 27-ю позицию среди российских регионов по уровню медианной заработной платы во втором квартале 2025 года. Соответствующие данные приводит РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.
Татарстан занял 27-е место в рейтинге регионов по медианной зарплате
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Медианная зарплата в республике составила 61 тыс. руб., что соответствует среднероссийскому уровню. Соотношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане достигло 2,8.
Первые три места в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа. Замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария, где медианная зарплата превышает стоимость потребительской корзины менее чем в два раза.
В целом по России средняя номинальная зарплата во втором квартале приблизилась к 100 тыс. руб., увеличившись на 16% к аналогичному периоду прошлого года. Рост зарплат эксперты связывают с дефицитом кадров на рынке труда.