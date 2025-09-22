Postgres Professional расширяет присутствие в Сибири – компания открыла офис в Академгородке Новосибирска

В Академгородке Новосибирска открылось представительство российской компании Postgres Professional, которая занимается созданием систем управления базами данных (СУБД). Новый офис одного из ведущих разработчиков в этой сфере станет центром развития компетенций в области системного программирования на территории Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Рощин Фото: Александр Рощин

В ходе торжественной церемонии открытия министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отметил, что расширение компании — это важный шаг для формирования IT-среды в регионе.

«Компания Postgres Professional действительно одна из крупнейших в своей отрасли. Приход в регион такого разработчика системного программного обеспечения подтверждает, что Новосибирская область является одним из ключевых центров притяжения для ведущих IT-компаний страны, расширяет кадровый потенциал региона, будет способствовать решению задач по технологическому лидерству и импортозамещению. Вдвойне приятно, когда организации видят, что взрастить кадры для IT-отрасли можно в Новосибирске, создавая, в том числе, такие современные офисы. Пространство оснащено по последнему слову техники, и здесь есть все для комфортного пребывания сотрудников»,— сказал министр.

Генеральный директор Postgres Professional, член правления Ассоциации разработчиков программных продуктов и глава комитета по интеграции российского ПО Иван Панченко добавил, что запуск представительства в Новосибирске обусловлен как рядом бизнес-задач, так и стратегией развития российской школы системного программирования.

«У нашей компании есть не только коммерческая функция, но и миссия по реализации новых идей в сфере IT. Новосибирск важный для нас город, поскольку здесь мы выстроили сотрудничество с вузами по подготовке будущих кадров. Например, с 2018 года сотрудничаем с Новосибирским государственным университетом, где организовали научную лабораторию PGLab и три года подряд проводим летнюю школу для студентов. Более 20 выпускников НГУ уже стали частью нашей команды. Мы видим здесь мощный кадровый потенциал и стремимся создавать условия, чтобы молодые специалисты могли расти профессионально, не покидая родной регион»,— сказал глава Postgres Professional.

В 2025 году Postgres Professional внедрила распределенную СУБД с горизонтальным масштабированием Postgres Pro Shardman в Федеральное казначейство.

Эта технология позволяет горизонтально распределять данные без потерь в их согласованности и управляемости, предоставляя при этом единый массив данных, как будто пользователь работает с одной базой данных. Вместе с тем решение обеспечивает необходимую отказоустойчивость при обработке данных объемом до нескольких петабайт. Разработка системы велась на протяжении пяти лет и, как отметил господин Панченко, филиал Новосибирска внес существенный вклад в эту работу. На данный момент компания имеет партнерские соглашения с 20 вузами, среди которых, в том числе, МГУ, ВШЭ, ИТМО и другие. В рамках расширения сотрудничества на церемонии открытия новосибирского офиса было подписано соглашение с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

«Мы рады, что заключаем соглашение. Настроены на работу с компанией, так как сейчас стоит задача не просто в подготовке студента, а в формировании готового специалиста на этапе выпуска из вуза»,– сказала проректор по учебно-методической работе СибГУТИ Надежда Кириллова.

Глава регионального Минцифры Сергей Цукарь добавил, что Postgres Professional благодаря подобным проектам создает комфортную среду для развития IT-отрасли в области.

«Студент, закончив обучение, видит, какие перспективы для него открываются. Тесное сотрудничество с компанией в регионе и возможность в шаговой доступности посмотреть, как выглядит сегодня современный офис IT-компании такого масштаба, – это большая мотивация и возможность для личностного роста»,– подчеркнул министр.

Генеральный директор Иван Панченко уточнил, что работа организации проходит в узконаправленной сфере. В связи с этим в Postgres Professional востребованы высококвалифицированные IT-специалисты, деятельность которых в большей степени связана с наукой.

«Чтобы двигать вперед систему управления базами данных, надо осваивать новые технологии. Поэтому мы заинтересованы во взаимодействии с выпускниками лучших вузов. Это такая область, где невозможно готовить студентов без тесного контакта с индустрией. Для этого подключаем учащихся к практической работе в нашей компании. То есть это тот самый контакт между наукой и образованием или между индустрией и образованием»,– сказал Иван Панченко.

Сейчас на территории Сибирского федерального округа работают 70 сотрудников Postgres Professional при общем кадровом составе более 500 человек. Клиенты организации – более трех тысяч компаний, среди которых государственные структуры, банки, телеком-операторы и предприятия критической инфраструктуры. Продукты Postgres Professional включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Компания работает на российском IT-рынке с 2015 года. Сейчас она входит в топ-5 мировых разработчиков PostgreSQL, занимая второе место по вкладу в развитие этой открытой системы управления базами данных.

ООО «ППГ»