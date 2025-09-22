Шестерых жителей Челябинской области задержали за рекламу наркошопа
Полиция Челябинской области задержала шестерых местных жителей, рекламировавших маркетплейсы по продаже наркотиков. Сейчас они находятся под стражей, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным Ирины Волк, задержанные проводили рекламные акции, для одной из которых они создали видео, на котором вертолет с логотипами наркошопа якобы пролетает над Москвой. На самом деле этот момент сняли в другом месте, после чего наложили на изображение высотные здания столицы. Впоследствии видео распространили в мессенджерах и социальных сетях, сообщает Ирина Волк.
Дома у подозреваемых и на съемочной площадке провели обыски. Полиция изъяла компьютеры, видеотехнику, средства связи и предметы с логотипами незаконного маркетплейса.