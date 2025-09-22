Новый состав краевого правительства будет сформирован в течение трех месяцев
Новый состав краевого правительства должен быть сформирован в течение трех месяцев со дня вступления губернатора в должность, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
На прошлой неделе Дмитрий Махонин, вступивший в должность губернатора на новый срок, подписал распоряжение о сложении полномочий правительства Пермского края. Глава Пермского края подписал распоряжение о принятии на себя полномочий главы правительства.