В Башкирии за неделю заболеваемость ОРИ выросла на 47,4%

За прошедшую неделю в Башкирии зарегистрировали 30 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ), что на на 47,4% больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. 47,8% заболевших — дети до 14 лет, отметили в ведомстве.

В регион поступило 505,54 тыс. доз вакцин против гриппа. По данным на 17 сентября, привито от гриппа более 464 тыс. жителей республики, указано в сообщении.

Майя Иванова