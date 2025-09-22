Форум ТПП Удмуртии на День оружейника собрал делегации из палат субъектов России и зарубежных гостей

18-19 сентября в Ижевске состоялся Форум Торгово-промышленной палаты Удмуртии (ТПП УР), приуроченный ко Дню оружейника. В мероприятии приняли участие делегации ТПП из Краснодарского края (города-курорта Анапы), Татарстана, Кировской области, представители бизнеса Башкортостана, а также промышленного парка провинции Хайнань (КНР). Цель — укрепление деловых связей, обмен передовым опытом и презентация промышленного потенциала региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики

Первый день: технологии, электронная коммерция, государственное регулирование

Форум открылся посещением выставки в рамках Промышленного форума, где участники ознакомились с экспозициями в области машиностроения, энергетики, химии и безопасности. Особый интерес к возможностям сотрудничества проявила китайская делегация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики

В рамках деловой программы состоялась панельная сессия Комитета по электронной коммерции ТПП УР на тему: «Сделано в России: кто успеет захватить рынок маркетплейсов?». Спикеры, среди которых председатель Комитета Анастасия Демина и генеральный директор ООО «Новый дом» (ТМ «Palizh») Елена Телицына, обсудили барьеры, с которыми сталкиваются производители при выходе на онлайн-платформы, влияние государственных закупок через маркетплейсы на малый и средний бизнес, налоговые риски и конкурентоспособность российских товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики

Во второй половине дня прошел обучающий семинар по постановлению правительства РФ №719 — нормативному акту, регулирующему порядок подтверждения производства и включения в реестр продукции, произведенной на территории РФ. Участники получили практические рекомендации по включению продукции в реестр, подтверждению компонентов и сырья, а также узнали о типичных ошибках и способах их избежать. С докладом выступили представитель ТПП РФ Анатолий Маянцев и вице-президент ТПП УР Татьяна Алдущенкова.

В мероприятии приняли участие более 20 предприятий региона, включая системообразующие организации оборонно-промышленного комплекса.

Второй день: от производства — к инновациям

Второй день начался с экскурсии на производство компании «Новый дом» (бренд Palizh) — одного из лидеров российского рынка лакокрасочных материалов. Участники увидели, как из сырья рождается продукт, который экспортируется в 20 стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики

Затем — участие в стратегической сессии «Развитие промышленного туризма в Удмуртии», организованной министерством по туризму Удмуртии. Спикером выступил представитель Вятской ТПП. Обсуждались успешные кейсы из других регионов и формирование туристического продукта на базе промышленных объектов.

Форум завершился посещением технопарка «Русклимат ИКСЭл — Сарапул», где участники ознакомились с инновационными производственными решениями в области климатического оборудования, увидели работу инженерных лабораторий и обсудили возможности технологического партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики

Итоги Форума

Форум ТПП УР подтвердил статус региона как одного из ключевых промышленных центров России. Участники обменялись практическим опытом, наметили точки взаимодействия и договорились о продолжении диалога на межрегиональном и международном уровнях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики Фото: предоставлено ТПП Удмуртской Республики

«Форум прошел на высоком уровне. Мы собрали не просто аудиторию — мы собрали команду: регионы, федеральных экспертов, зарубежных партнеров и наших производителей. Это был диалог на равных, с конкретными решениями и перспективами. Итог — новые контакты, новые проекты и уверенность в том, что Удмуртия остается важным промышленным центром России»,— заключил президент ТПП УР Анатолий Ганин.