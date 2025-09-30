Лунных дел мастера

В ночь с 7 на 8 сентября в мире, в том числе и в России, можно было наблюдать редкое природное явление. Если вы вдруг пропустили — происходило полное лунное затмение, которое также называют кровавой Луной. Очевидцы рассказывают, что, действительно, Луна прямо на глазах окрашивалась в розовато-бордовый цвет из-за рассеивания солнечного света в земной атмосфере. Кому-то повезло сделать выигрышные фото, облетевшие интернет. К чему вспомнился этот эпизод? Как оказалось, именно наблюдая за этим явлением, дизайнер Андреа Анастасио придумал светильник Luna Rossa, украсивший нашу обложку. Автор представил его на фестивале дизайна в Комо в этом сентябре.

Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai Елена Кананыкина

Фото: Yan Yugai

Идея не была бы воплощена без виртуозной работы итальянских мастеров. Луноподобная, с живописными разводами текстура поверхности диска — результат применения специального метода плавления стекла. А льющийся свет изображен при помощи крошечных бусин из муранского стекла, нанизанных на длинные нити. Образ такого каскада автор взял из работы «Вид на водопад Амида» Хокусая.

Как показывает опыт, какой бы блестящей и поэтичной ни была идея, необходимо иметь рядом умелые руки, которые смогут ее реализовать. Поэтому так важно развивать ручное производство и обмен опытом между профессионалами. Радует, что на осень в Москве запланирован целый ряд таких мероприятий, в частности мастер-классы и лекции итальянских мебельщиков в Новом Манеже. На многие из них регистрация уже открыта.

Часы Eclissi, Fornаsetti, ТД ЦУМ Фото: Fornаsetti Cветильник Luna Rossa, WonderGlass Фото: WonderGlass Ваза Relic, Сьерра Канистано, экспозиция Lake Como Design Festival Фото: Sierra Kanistanaux Полное лунное затмение, Петербург, скульптура «Колесница Славы» на арке Главного штаба Фото: Sergei Mikhailichenko / Anadolu / Getty Images Гравюра «Водопад Амида на дальних рубежах дороги Кисокайдо», серия «Путешествие по водопадам разных провинций», Кацусика Хокусай Фото: Henry L. Phillips Collection / The Met

Little Greene уже 20 лет присутствует на российском рынке. В сентябре 2005 года первая партия красок английского производителя — 30 банок Acrylic Matt в белой базе Hi White и несколько коробок палитр — поступила на склад компании «Мандерс». Это был новый опыт и для британцев, и для их российских партнеров, но риск себя оправдал. Сегодня Little Greene — один из самых известных брендов в России, его знают и любят и дизайнеры, и обычные покупатели. Одна из главных отличительных особенностей марки — глубокое исследование архивов и исторических документов. Вместе с English Heritage и National Trust она воссоздает аутентичные цвета интерьеров XVIII–XX веков вроде краски на беседке Уинстона Черчилля или на окнах дома Бернарда Шоу. 20-летие Little Greene в России официальный представитель бренда компания «Мандерс» отметит серией мероприятий в своих шоурумах, о них она сообщит на сайте.

Коллекция красок Little Greene Фото: Little Greene

Художница Наталья Семенова создала для бренда Gourji Studio панно и коллекцию керамики «Мечта о полете» и панно-диптих «Первые во всем». Впервые проект показали публике на выставке Cosmoscow в сентябре на стенде галереи коллекционного дизайна Heritage. Герои сюжетов Семеновой — спортсмены, парашютисты, летчики. Художница признается, что часто обращается к советскому монументальному искусству, рассматривая и интерпретируя его образы через призму сегодняшнего дня. При этом изразцы и сине-белая гамма — это и оммаж португальскому азулежу, делфтскому фаянсу и китайскому фарфору династии Мин.