Два жителя ранены в Белгороде из-за атаки беспилотников

В результате падения обломков сбитых украинских БПЛА в Белгороде пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У одной раненой диагностирована баротравма, осколочные ранения ноги и головы. Ее доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Второй пострадавшей с баротравмой уже оказали медпомощь, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

Также в облцентре повреждены остекление и фасад городской администрации, выбиты стекла в соседнем коммерческом здании. Окна повреждены в 15 квартирах шести МКД, осколками посечены 16 автомобилей. Кроме того, разрушения получили соцобъект, кровли административного здания и собора Смоленской иконы Божией Матери.

Егор Якимов